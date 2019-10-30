Источник материала: Ежедневник





Юрий Шатунов подал в московский суд иск к компании "Честная музыка" и намерен отсудить у нее права на композиции группы "Ласковый май".

Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, но он еще не принят к производству.

Как отметили представители Юрия Шатунова, ои не понимают, как у компании "Честная музыка" могли оказаться права на песни группы "Ласковый май" и намерены в ходе судебного производства пролить свет на обстоятельства их получения. Кроме того, истец хочет оспорить не только интеллектуальную собственность на песни, но и имущественные права.