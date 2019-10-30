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Юрий Шатунов намерен отсудить песни "Ласкового мая"
31.10.2019 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Юрий Шатунов подал в московский суд иск к компании "Честная музыка" и намерен отсудить у нее права на композиции группы "Ласковый май".
Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, но он еще не принят к производству.
Как отметили представители Юрия Шатунова, ои не понимают, как у компании "Честная музыка" могли оказаться права на песни группы "Ласковый май" и намерены в ходе судебного производства пролить свет на обстоятельства их получения. Кроме того, истец хочет оспорить не только интеллектуальную собственность на песни, но и имущественные права.
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Юрий Шатунов подал в московский суд иск к компании "Честная музыка" и намерен отсудить у нее права на композиции группы "Ласковый май".
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