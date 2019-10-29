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Об обеспечении безопасности, условий и охраны труда на строительных объектах района

31.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Об обеспечении безопасности, условий и охраны труда на строительных объектах района

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь                     от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и во исполнение распоряжения председателя Витебского областного исполнительного комитета от 24 октября 2019 г.      №255 р «Об обеспечении безопасности, условий и охраны труда на строительных объектах области»,  в  целях продолжения системной работы по предупреждению случаев производственного травматизма:

  1. Провести с 24 октября 2019 г. месячник обеспечения безопасности, условий и охраны труда на строительных объектах района.
  2. Руководителям строительных организаций расположенных на территории района:

2.1. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, исправным инвентарем, техникой, оборудованием и приспособлениями, санитарно-бытовыми помещениями, создать условия для приема пищи и отдыха;

2.2. регулярно рассматривать на общих собраниях коллектива, совещаниях обстоятельства и причины имевших место несчастных случаев, аварий и инцидентов на строительных объектах, вырабатывать и принимать исчерпывающие меры по их недопущению. Заслушивать лиц, допустивших нарушения требований по охране труда, обсуждать предложения работников по улучшению условий и охраны труда;

2.3. ужесточить контроль за разработкой организационно-технологической документации. Организовывать выполнение работ строго согласно проекту организации строительства и проекту производства работ, соответствующим технологическим картам. Обеспечить ознакомление (под роспись) работников с проектом производства работ до начала производства работ;

2.4. обеспечить выполнение строительных и строительно-монтажных работ в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, в том числе в соответствии с требованиями технических кодексов установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) ”Безопасность труда в строительстве. Общие требования“ и ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) ”Безопасность труда в строительстве. Строительное производство“, введенных в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 334;

2.5. допускать к выполнению работ лиц соответствующей профессии и квалификации, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г.             № 175;

2.6. обеспечивать проведение работ с повышенной опасностью (ремонтных, пусконаладочных, погрузочно-разгрузочных и т.п.) при обязательном присутствии лица, ответственного за их безопасное выполнение;

2.7. обеспечить проведение предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров и освидетельствования согласно перечню работ (профессий), при выполнении которых требуются предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119;

2.8. по каждому строительному объекту провести проверку соответствия рабочих мест, технологического и другого оборудования требованиям охраны труда, обратив особое внимание на наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов;

2.9. запретить допуск работников к выполнению работ на высоте без прохождения в установленном порядке медицинского осмотра;

2.10. исключить факты строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического переоснащения, перепланировки объектов без проектной документации, разработанной в установленном законодательством  порядке;

2.11. установить порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта кранов, грузозахватных приспособлений и тары;

2.12. разработать и выдать на места ведения работ проекты производства строительно-монтажных работ кранами, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и подвижного состава и другие технологические регламенты. Ознакомить (под подпись) с проектами и другими технологическими регламентами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

2.13. не допускать присутствия посторонних лиц на территории строительных объектов.

2.14. обеспечить выполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 ”О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины“ и Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 ”Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций“ в части немедленного расторжения контрактов с работниками за нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других работников, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

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