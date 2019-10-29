1-2 ноября пройдет Международный конкурс «Халі – Хало»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Пресс-релиз

1-2 ноября 2019 года в Новополоцке состоится новый сезон Международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халі – Хало».

Идея сделать городской фестиваль детского творчества зародилась в творческих кругах Новополоцка в начале 90-х годов ХХ века. А уже в 1994 году на первый городской песенный конкурс под названием «Халi-Хало» Новополоцк собрал юных артистов из разных уголков Беларуси. В 1996 году новополоцкий конкурс обрел статус культурного события республиканского масштаба. Яркое песенное шоу с участием юных талантливых артистов успешно развивалось до начала второго тысячелетия. Затем время расставило приоритеты иначе и детский песенный конкурс потерял свой голос. Но спустя 8 лет в 2011 году «Халi-Хало» получил второе дыхание. В 2018 году «Халi-Хало» впервые состоялся в качестве Международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни.

Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі – Хало 2019» собрал лучшие детские голоса Беларуси и зарубежья. В этом году на конкурс поступило 153 заявки. Из них отобрали 47 самых сильных участников. В младшей возрастной категории выступает 16 исполнителей, в средней – 15 и старшей – 16. За право быть первыми борются юные дарования из России, Эстонии, Литвы, Сербии, Армении. Свое мастерство представляют воспитанники лучших вокальных школ Беларуси.

На протяжении двух дней конкурсанты представят свое исполнительское мастерство перед компетентным жюри, в состав которого вошли видные деятели музыкального искусства Беларуси, России, Армении, Литвы, Латвии, Грузии и постоянные партнеры фестиваля. Призовой фонд конкурса составляют ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны. Гран-при конкурса – профессиональный микрофон – достанется самому лучшему вокалисту.

Открытие конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халі – Хало 2019» состоится 1 ноября в 13.00. В этот же день состоятся конкурсные выступления участников средней и старшей возрастных групп. В субботу 2 ноября жюри определит лучшего среди юных артистов младшей категории и в 15.00 пройдет Гала-концерт с награждением победителей. Место проведения: Дворец культуры ОАО «НАФТАН» Адрес: г.Новополоцк, ул.Молодежная, 76 Билеты в кассе: Центр культуры г.Новополоцка

Адрес: г.Новополоцк, ул.5-я Линия, 5 Цена билетов: открытие, закрытие — 5 р.; конкурсные программы — 2 р. Касса: 58-79-30