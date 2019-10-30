Где отметить хэллоуин, если вам уже не 15 лет и вы не любите трэш

Источник материала: KYKY

Сегодня, 31 октября, мир празднует день всех святых и креативных – хэллоуин. Но в Минске сейчас будний четверг, а все самые громкие праздники по этому случаю запланированы на выходные. Если вам хочется придумать себе костюм и оторваться, смотрите, куда нужно идти, чтобы круто провести время с хорошей музыкой и среди совершеннолетних.

Ок16 «Рейв живых мертвецов», 18+

1 ноября вся энергичная «нечисть» Минска отправится в бывшее заводское помещение. У этой вечеринки и история есть: «Три года назад странное исчезновение студентов взбудоражило город и оставило мистический след на всей улице Октябрьской. И вот 1 ноября главные демоны этой улицы Бассота и FU-JI соберутся вместе, чтобы воскресить армию умерших рэйверов...»

Интригует? Если ответ положительный, придумывайте себе образ – не стоит приходить на тематическую тусовку так, будто вы вышли за хлебом – и вперед, навстречу хорошей атмосфере и приключениям. Бассота вас не разочарует.

Когда: 1 ноября, в 23:00

Где: Октябрьская, 16

Вход: 10 рублей, если успеете купить билеты заранее в магазинах: Clans на ул. Козлова 8, ADEPT store, на пр. Независимости, 58. Или в RUIN Bar (ОК16). Второй вариант: «оставить душу и 20 рублей на входе в ночь мероприятия».

Если формат шумных вечеринок вам не близок, но посмотреть на тыквы, свечи и паутину хочется, обратите внимание на тусовку в винном баре. Там точно будет вино, винил и приятные люди.

Когда: 2 ноября, в 21:00

Где: Октябрьская, 19

Вход свободный.

Еще одна громкая тусовка и снова на Октябрьской. Туда нужно идти, как говорят организаторы, за «духом празднества и мистической беспечности». Ну, а еще чтобы послушать Orson Wells, Sariim, 41ISSA и Morgotika.

Когда: 1 ноября, в 23:00

Где: Октябрьская, 19

Вход: 20 рублей

А если вы вообще не любите вечеринки, плюньте на условности, наденьте фееричный костюм и отправляйтесь в старый кинотеатр на хэллоуинскую ночь. 31 октября в 23:55 в «Ракете» начнется показ мистических фильмов: Святая агата» о демонических монахинях, «Так сказал Чарли» про Чарльза Мэнсона и его «семью» и Линч на максималках в «Маленьком красном платье». Чем плохо-то?