Сообщается, что рыбхозы представят для продажи живую прудовую рыбу собственного производства (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также копчено-вяленую рыбную продукцию, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы.
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В Минске на смену сельскохозяйственным ярмаркам в ноябре придут рыбные
31.10.2019 13:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сообщается, что рыбхозы представят для продажи живую прудовую рыбу собственного производства (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также копчено-вяленую рыбную продукцию, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы.
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Руководством города были определены два основных периода крупных рыбных ярмарок.
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