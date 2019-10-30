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В Минске на смену сельскохозяйственным ярмаркам в ноябре придут рыбные

31.10.2019 13:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске на смену сельскохозяйственным ярмаркам в ноябре придут рыбные
Фото из открытых источников

В Минске на смену сельскохозяйственным ярмаркам в ноябре придут рыбные С 1 ноября в Беларуси будет запрещен лов некоторых видов рыб
В конце ноября в Минске пройдут специализированные рыбные ярмарки. Как пояснили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, рыбхозы Беларуси развернут рыбные ряды с 22 по 24 ноября на бульваре Тракторостроителей, а с 29 ноября по 1 декабря – на пр. Рокоссовского, 150а, возле кинотеатра «Салют», передает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что рыбхозы представят для продажи живую прудовую рыбу собственного производства (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также копчено-вяленую рыбную продукцию, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководством города были определены два основных периода крупных рыбных ярмарок.
 
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