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В Гродно - единственном облцентре! - не будет премьеры «Терминатора 6». Узнали почему

31.10.2019 13:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мировая премьера фильма «Терминатор 6: Темные судьбы» прошла 23 октября этого года. В Беларуси картина выходит в прокат сегодня, 31 октября. Однако гродненские зрители останутся без премьеры — у нас показа в эти дни не будет.

— Мы просто не сошлись по цене с прокатчиком. Стоимость для нас просто слишком высокая, поэтому пока фильм не появится на гродненских экранах, — рассказали TUT.BY в «Гроднооблвидеопрокате».

Там выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации и рассказали, что процесс переговоров все еще идет и, возможно, гродненский зритель все-таки увидит новую часть блокбастера в кинотеатрах — но несколько позже.

Напомним, действие нового фильма разворачивается после событий «Терминатора 2». Фильм расскажет о новом поколении терминаторов и жидких роботов.

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Мировая премьера фильма «Терминатор 6: Темные судьбы» состоялась 23 октября этого года. В Беларуси картина выходит в прокат сегодня, 31 октября. Однако гродненские...
 
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