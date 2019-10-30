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В Гродно - единственном облцентре! - не будет премьеры «Терминатора 6». Узнали почему
Источник материала: Tut.by
Мировая премьера фильма «Терминатор 6: Темные судьбы» прошла 23 октября этого года. В Беларуси картина выходит в прокат сегодня, 31 октября. Однако гродненские зрители останутся без премьеры — у нас показа в эти дни не будет.
— Мы просто не сошлись по цене с прокатчиком. Стоимость для нас просто слишком высокая, поэтому пока фильм не появится на гродненских экранах, — рассказали TUT.BY в «Гроднооблвидеопрокате».
Там выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации и рассказали, что процесс переговоров все еще идет и, возможно, гродненский зритель все-таки увидит новую часть блокбастера в кинотеатрах — но несколько позже.
Напомним, действие
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Мировая премьера фильма «Терминатор 6: Темные судьбы» состоялась 23 октября этого года. В Беларуси картина выходит в прокат сегодня, 31 октября. Однако гродненские...
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