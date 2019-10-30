В Могилеве BMW сбил 10-летнего велосипедиста: ребенок в реанимации

Источник материала: Tut.by

Ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля в Могилеве, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 30 октября, в 17.10, в районе дома № 1 на проспекте Шмидта. По информации ГАИ, 61-летний водитель BMW X5 сбил 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.





В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.