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В Могилеве BMW сбил 10-летнего велосипедиста: ребенок в реанимации
Источник материала: Tut.by
Ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля в Могилеве,
Авария произошла 30 октября, в 17.10, в районе дома № 1 на проспекте Шмидта. По информации ГАИ, 61-летний водитель BMW X5 сбил 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 30 октября, в 17.10, в районе дома № 1 на проспекте Шмидта.
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