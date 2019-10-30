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В Гомеле открыли долгожданный мост через Сож на трассе М8

31.10.2019 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомельском районе открыли долгожданный мост через реку Сож на трассе М8. Теперь большегрузы и транзитный транспорт перестанет ездить по городским улицам.


На днях работники Мостостроя провели испытания моста, проверили его на прочность.

Сегодня его торжественно открыл премьер-министр Беларуси Сергей Румас. После торжественного перерезания ленточки он со специалистами проехал по мосту на автобусе.

Длина нового моста — полкилометра. Он стоит на восьми опорах, их строили с нуля. Старую переправу на этом участке (она по соседству) закрыли по аварийным причинам в августе прошлого года. Она имела ту же конструкцию, что и ранее треснувший мост под Житковичами: была выполнена из коробчатых конструкций с несущими стальными канатами.

Всего в Беларуси было построено пять мостов подобной конструкции: через Березину в районе Бобруйска и в самом городе, через Припять в Житковичском районе, через Сож на автодороге М8, через Западную Двину в районе Новополоцка.

Напомним, из-за аварийного состояния и ремонта моста через Сож на трассе М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута) с 30 августа здесь было полностью закрыто движение — объезд участка дороги был предусмотрен через Гомель.

После этого жители областного центра столкнулись с затяжными пробками.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Теперь большегрузы и транзитный транспорт перестанет ездить по городским улицам. Сегодня в Гомельском районе открыли долгожданный мост через реку Сож на трассе...
 
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