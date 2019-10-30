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Жили - не тужили: муж спьяну поругался с женой, взял да и зарезал

31.10.2019 12:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следовственный комитет выясняет обстоятельства убийства женщины в одной из деревень Зельвенского района

Вечером 30 октября в доме, используемом в качестве дачи, с множественными телесными повреждениями было обнаружено тело 64-летней женщины. 

По данным следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами 1953 и 1955 годов рождения, жителями Гродно, возник конфликт, переросший в драку. 

Мужчина избил женщину. В ответ она пригрозила ему вызовом милиции, после чего супруг ножом нанес ей множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. 


В отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). Он задержан. 


Как выяснилось, в момент совершения противоправных действий супруг находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Никогда ранее к уголовной и административной ответственности мужчина не привлекался. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Следовственный комитет выясняет обстоятельства убийства женщины в одной из деревень Зельвенского района
 
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