Жили - не тужили: муж спьяну поругался с женой, взял да и зарезал

Вечером 30 октября в доме, используемом в качестве дачи, с множественными телесными повреждениями было обнаружено тело 64-летней женщины.





По данным следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами 1953 и 1955 годов рождения, жителями Гродно , возник конфликт, переросший в драку.





Мужчина избил женщину. В ответ она пригрозила ему вызовом милиции, после чего супруг ножом нанес ей множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.









В отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). Он задержан.









Как выяснилось, в момент совершения противоправных действий супруг находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.





Никогда ранее к уголовной и административной ответственности мужчина не привлекался.