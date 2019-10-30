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Столтенберг: НАТО поможет Украине вернуть Луганск и Донецк

31.10.2019 12:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что он не теряет уверенности в том, что временно оккупированные Донецк и Луганск будут возвращены под контроль украинского государства.



Он сказал об этом во время выступления в Одесской морской академии, о чем информирует replyua.net.

В частности, Столтенберг заявил: «Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался».

Глава Североатлантического Альянса также заявил, что вернуть Луганскую и Донецкую области под контроль Киева поможет проведение реформы и поддержка НАТО. 

Он также подчеркнул: «Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы – вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится». 
 
 
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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что он не теряет уверенности в том, что временно оккупированные Донецк и Луганск...
 
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