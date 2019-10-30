Столтенберг: НАТО поможет Украине вернуть Луганск и Донецк









replyua.net . Он сказал об этом во время выступления в Одесской морской академии, о чем информирует





В частности, Столтенберг заявил: «Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался».





Глава Североатлантического Альянса также заявил, что вернуть Луганскую и Донецкую области под контроль Киева поможет проведение реформы и поддержка НАТО.





Он также подчеркнул: «Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы – вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится».







