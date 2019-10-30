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"Белавиа" расширяет географию
Источник материала: Партизан
«Белавиа» планирует расширить маршрутную сеть в 2020 году, сообщил на пресс-конференции 31 октября генеральный директор компании Анатолий Гусаров
По его словам, к уже существующим маршрутам авиаперевозчик планирует добавить Казахстан (Актау), Испания (курортный Реус), Кипр (Пафос). Однако окончательные решения пока не приняты
В этом году "Белавиа" начала летать в Таллинн и Мюнхен.
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«Белавиа» планирует расширить маршрутную сеть в 2020 году, сообщил на пресс-конференции 31 октября генеральный директор компании Анатолий Гусаров
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