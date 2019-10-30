"Белавиа" расширяет географию

По его словам, к уже существующим маршрутам авиаперевозчик планирует добавить Казахстан (Актау), Испания (курортный Реус), Кипр (Пафос). Однако окончательные решения пока не приняты





В этом году "Белавиа" начала летать в Таллинн и Мюнхен.







