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"Белавиа" расширяет географию

31.10.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белавиа» планирует расширить маршрутную сеть в 2020 году, сообщил на пресс-конференции 31 октября генеральный директор компании Анатолий Гусаров

По его словам, к уже существующим маршрутам авиаперевозчик планирует добавить Казахстан (Актау), Испания (курортный Реус), Кипр (Пафос). Однако окончательные решения пока не приняты

В этом году "Белавиа" начала летать в Таллинн и Мюнхен.
 
 
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«Белавиа» планирует расширить маршрутную сеть в 2020 году, сообщил на пресс-конференции 31 октября генеральный директор компании Анатолий Гусаров
 
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