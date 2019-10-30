Аргентинец Гросси стал новым главой МАГАТЭ. Что о нем известно









"По итогам голосования в Совете управляющих МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Аргентина) получил большинство голосов, необходимое для его назначения новым генеральным директором. В ходе закрытой сессии господин Гросси получил поддержку 24 членов Совета управляющих в составе 35 стран", – сказано в сообщении.





Конкурентами Гросси были исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруце из Румынии, Лассина Зербо из Буркина-Фасо и Марта Жиакова из Словакии.





30 октября Совет управляющих назначил Гросси на должность.





Приступить к исполнению обязанностей главы МАГАТЭ он должен в декабре.









Гросси – дипломат с более чем 35-летним опытом работы в области нераспространения и разоружения, он посол Аргентины в Австрии и постоянный представитель своей страны при международных организациях в Вене, в том числе при МАГАТЭ.





Предыдущий глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано умер в июле 2019 года в возрасте 72 лет. Он возглавлял МАГАТЭ с 2009 года.