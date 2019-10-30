Шпионский скандал. Продолжение. Болгария не пустила в страну российского военного атташе

В среду МИД Болгарии заявил об отказе в выдаче въездной визы новому военному атташе России. Это было сделано через день после того, как из этой балканской страны был выслан российский дипломат, которого болгарские власти обвинили в шпионской деятельности.





В прокуратуре Болгарии заявили, что указанный дипломат тайно встречался с болгарскими гражданами, в том числе – с одним из высокопоставленных госслужащих, который имел доступ к секретной информации НАТО и Евросоюза.





Голос Америки , во времена СССР София была ближайшим союзником Москвы. Как отмечает, во времена СССР София была ближайшим союзником Москвы.





Сегодня, будучи членом ЕС и НАТО, Болгария сохраняет тесные культурные и исторические связи с Россией.





Более того, в прошлом году София не присоединилась к общеевропейской акции по высылке российских дипломатов после покушения на Скрипалей в Великобритании с использованием нервно-паралитического вещества.