Пассажир случайно поджег поезд - десятки людей сгорели заживо

Как сообщает Geo TV, это произошло в районе города Лиакватпур.





Отмечается, что первоначально в одном из вагонов взорвался газовый баллон пассажира. Огонь быстро охватил место происшествия, поскольку рядом находилось масло для готовки.













Затем пламя распространилось еще на два вагона: уничтожены оказались один вагон бизнес-класса и два эконом-класса. Остальные части поезда не пострадали, поскольку их отцепили и отогнали подальше.





По данным министра железных дорог Шейкха Рашида, большинство людей погибли, когда выпрыгивали из горящего поезда. Жертв пожара планируют опознавать при помощи анализа ДНК. В пострадавших вагонах ехали более 200 человек.







