Слуцкая налоговая проведёт Дни информирования по вопросам налогообложения физлиц

Источник материала: Слуцк Город





В инспекции Министерства по налогам и сборам по Слуцкому району 12 и 14 ноября будет проводиться тематический День информирования по вопросам исчисления и уплаты физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, земельного налога и налога на недвижимость.

Плательщики Слуцка и Слуцкого района могут обратиться в отдел налогообложения имущества физических лиц инспекции МНС по адресу г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, кабинет 8 или по телефонам: 8 (1795) 29476, 29469, 25001, 29533.

Заместитель начальника инспекции-начальник

управления налогообложения

физических лиц И.М.Прушак