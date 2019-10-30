|
Слуцкая налоговая проведёт Дни информирования по вопросам налогообложения физлиц
31.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В инспекции Министерства по налогам и сборам по Слуцкому району 12 и 14 ноября будет проводиться тематический День информирования по вопросам исчисления и уплаты физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, земельного налога и налога на недвижимость.
Плательщики Слуцка и Слуцкого района могут обратиться в отдел налогообложения имущества физических лиц инспекции МНС по адресу г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, кабинет 8 или по телефонам: 8 (1795) 29476, 29469, 25001, 29533.
Заместитель начальника инспекции-начальник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В инспекции Министерства по налогам и сборам по Слуцкому району 12 и 14 ноября будет проводиться тематический День информирования по вопросам исчисления и уплаты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)