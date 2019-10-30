ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В школах Беларуси будут руководители по военно-патриотическому воспитанию

31.10.2019 13:37 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В школах Беларуси будут руководители по военно-патриотическому воспитанию
Фото из открытых источников

Как стало известно, в учреждениях общего среднего образования планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Об этом заявил министр образования Игорь КАРПЕНКО.

В школах Беларуси будут руководители по военно-патриотическому воспитанию В Беларуси намерены изменить школьные занятия по допризывной подготовке

«Главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодежью. Педагогам важно формировать мировоззрение подрастающего поколения, уделять внимание его гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни. С целью дальнейшего совершенствования форм и методов такой работы рассматривается вопрос о введении в школах должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию», – объяснил такое решение министр.

По его словам, необходимость введения такой должности в школе обоснована подготовкой учащихся старших классов к участию в республиканской спартакиаде по программе зимнего и летнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста, пишет БЕЛТА.

«Формы и методы работы в этом направлении могут быть разнообразными. Это забота о ветеранах, благоустройство захоронений и воинских могил, изучение истории воинских частей и соединений, действующих партизанских отрядов и подпольных групп в годы Великой Отечественной войны на территории регионов, организация «звездных походов». Это далеко не полный перечень той практической масштабной работы, в которую должен быть вовлечен каждый учащийся, потому что именно эта работа несет в себе заряд патриотизма и гордости за страну», – считает министр.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующую инициативу озвучил министр образования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика