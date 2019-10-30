В школах Беларуси будут руководители по военно-патриотическому воспитанию

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в учреждениях общего среднего образования планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Об этом заявил министр образования Игорь КАРПЕНКО.

«Главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодежью. Педагогам важно формировать мировоззрение подрастающего поколения, уделять внимание его гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни. С целью дальнейшего совершенствования форм и методов такой работы рассматривается вопрос о введении в школах должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию», – объяснил такое решение министр.

По его словам, необходимость введения такой должности в школе обоснована подготовкой учащихся старших классов к участию в республиканской спартакиаде по программе зимнего и летнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста, пишет БЕЛТА .

«Формы и методы работы в этом направлении могут быть разнообразными. Это забота о ветеранах, благоустройство захоронений и воинских могил, изучение истории воинских частей и соединений, действующих партизанских отрядов и подпольных групп в годы Великой Отечественной войны на территории регионов, организация «звездных походов». Это далеко не полный перечень той практической масштабной работы, в которую должен быть вовлечен каждый учащийся, потому что именно эта работа несет в себе заряд патриотизма и гордости за страну», – считает министр.