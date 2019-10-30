Дверь гаража «съела» женщину: очень странные кадры из Бразилии

Источник материала: Tut.by

В Бразилии интересное стечение обстоятельств привело к тому, что женщина, идущая по улице, буквально оказалась в плену у гаража! Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, и выглядит это максимально странно. К счастью, все закончилось хорошо.