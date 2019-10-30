Какой круче. Каким был бы сегодня курс советского рубля к белорусскому?

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня советский рубль представляет интерес разве что для коллекционеров. Однако миллионы бывших советских граждан до сих пор помнят о нём, а заодно и о том, какими стабильными были цены в СССР.

Белорусский рубль сегодня тоже стабилен. Но у него были непростые времена. В истории суверенной Беларуси нули в национальной валюте убирали трижды. Последняя деноминация, напомним, стартовала в 2016 году.

Более-менее научный способ сравнить советский и белорусский рубли - через ценность, которая остаётся таковой спустя тысячелетия. Речь идёт о золоте.

Курс 1985 года

Если взять цену в американской валюте на Лондонской бирже металлов и умножить её на официальный валютный курс Госбанка СССР за 1985 год, получается, что 1 грамм драгметалла можно было купить за 8,52 советского рубля.

С учётом актуальных цен на золото на начало третьей декады октября 2019 года 1 грамм обойдётся примерно в 98 белорусских рублей. Если разделить цену 2019 года на цену 1985 года, получим 11,5 бел. рубля. Этой сумме сегодня эквивалентен советский рубль, который был в ходу в 1985 году.

Подчеркнём: эти подсчёты условны, поскольку мы оцениваем покупательную способность денег тогда и сейчас. Ценности поменялись. Например, треть века назад покупка телевизора или пылесоса представляла собой событие для семьи. Сегодня самую простую модель бытовой техники может купить себе каждый с зарплаты. Изменилась основа для сравнения двух валют.

Почем за килограмм

Перевод цен на основе золотого стандарта показал неожиданный результат. Цены 1985 года были значительно выше, чем сегодня! Например, если бы картофель сегодня стоил на уровне советских цен, он был бы в 2,5 раза дороже. Килограмм муки обошелся бы не в 1,3 рубля, а более чем в 4 руб., а килограмм сахара и вовсе стоил бы баснословных 10 рублей. Что же касается телевизоров, то позволить их себе большинство населения не смогло бы. Поди собери свыше 7400 руб. на «ящик»! Единственное, что стоило бы примерно столько же, сколько сегодня, - это проезд в общественном транспорте.





Уровень жизни

Из таких расчётов можно было бы сделать вывод, что жить мы стали лучше. Однако с этим утверждением наверняка согласятся не все. Почему? Прежде всего потому, что сравнение нынешних зарплат и пенсий с советскими оказывается не в пользу современности. Простой пример: средний размер пенсии по возрасту в Беларуси в октябре 2019 года составил около 447 рублей. Если перевести эту пенсию в советскую на основе нашей «золотой методологии», получится всего 39 рублей. Чтобы белорусская пенсия соответствовала советской 1985 года, она должна составлять около 830 руб. А вот ставшая уже мемом "средняя зарплата в 500 долларов" в советских рублях составляла бы всего 90 рублей.