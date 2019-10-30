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МВФ ждет повышения тарифов ЖКХ. Минск на таких условиях деньги не берет
Источник материала: Myfin
Александр Турчин, говоря о реализации дорожной карты по повышению эффективности отечественной экономики, напомнил, что в Беларуси готовится программа структурных реформ при поддержке Всемирного банка. По его словам, средства банка могут быть привлечены для поддержки реализации отдельных направлений программы реформ.
Александр Турчин при этом отметил, что в этой программе есть «некоторые вещи, которые не требуют больших вложений».
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Фото: reuters.com Александр Турчин, говоря о реализации дорожной карты по повышению эффективности отечественной экономики, напомнил, что в Беларуси готовится...
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