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МВФ ждет повышения тарифов ЖКХ. Минск на таких условиях деньги не берет

31.10.2019 12:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МВФ ждет повышения тарифов ЖКХ. Минск на таких условиях деньги не берет
Фото: reuters.com

Александр Турчин, говоря о реализации дорожной карты по повышению эффективности отечественной экономики, напомнил, что в Беларуси готовится программа структурных реформ при поддержке Всемирного банка. По его словам, средства банка могут быть привлечены для поддержки реализации отдельных направлений программы реформ.

Александр Турчин при этом отметил, что в этой программе есть «некоторые вещи, которые не требуют больших вложений».

 
 
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Фото: reuters.com Александр Турчин, говоря о реализации дорожной карты по повышению эффективности отечественной экономики, напомнил, что в Беларуси готовится...
 
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