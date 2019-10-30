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В Ошмянском районе грузовик при обгоне трактора насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами большегруза в Ошмянском районе,
Авария произошла 31 октября, около 07.45, вблизи деревни Баруны. По имеющейся информации, 37-летний водитель грузовика Volvo ехал по трассе Р95 Лынтупы — Сморгонь — Гольшаны. На 106-м километре дороги он при обгоне трактора сбил 55-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Инспекторы отметили, что на куртке велосипедиста имелся световозвращающий элемент, однако велосипед должным образом обозначен не был.
Напомним, накануне в Щучинском районе грузовик
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На куртке велосипедиста имелся световозвращающий элемент, однако велосипед должным образом обозначен не был.
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