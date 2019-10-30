ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ошмянском районе грузовик при обгоне трактора насмерть сбил велосипедиста

31.10.2019 14:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами большегруза в Ошмянском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла 31 октября, около 07.45, вблизи деревни Баруны. По имеющейся информации, 37-летний водитель грузовика Volvo ехал по трассе Р95 Лынтупы — Сморгонь — Гольшаны. На 106-м километре дороги он при обгоне трактора сбил 55-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении


В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Инспекторы отметили, что на куртке велосипедиста имелся световозвращающий элемент, однако велосипед должным образом обозначен не был.

Напомним, накануне в Щучинском районе грузовик насмерть сбил велосипедистку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На куртке велосипедиста имелся световозвращающий элемент, однако велосипед должным образом обозначен не был.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой круче. Каким был бы сегодня курс советского рубля к белорусскому?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика