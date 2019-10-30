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С 1 по 11 ноября движение на 24-м километре МКАД ограничат
Источник материала: Tut.by
В связи с установкой транспортного ограждения на путепроводе МКАД возле Курасовщины на 10 дней ограничат движение,
— С 23.00 1 ноября до 06.00 11 ноября будет ограничено движение транспорта по двум полосам в каждом направлении на путепроводе (24,12 км МКАД), — проинформировали инспекторы.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании и выборе маршрута.
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Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании и выборе маршрута.
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