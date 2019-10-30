С 1 по 11 ноября движение на 24-м километре МКАД ограничат

Источник материала: Tut.by

В связи с установкой транспортного ограждения на путепроводе МКАД возле Курасовщины на 10 дней ограничат движение, сообщили в ГАИ Минска.

— С 23.00 1 ноября до 06.00 11 ноября будет ограничено движение транспорта по двум полосам в каждом направлении на путепроводе (24,12 км МКАД), — проинформировали инспекторы.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании и выборе маршрута.