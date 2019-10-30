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Домрачева завершила свой первый сбор с китайскими биатлонистками

31.10.2019 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Домрачева завершила свой первый сбор с китайскими биатлонистками

Дарья Домрачева, работающая с женской национальной командой Китая по биатлону, завершила со своими подопечными первый тренировочный сбор во Внутренней Монголии - автономном районе на севере КНР.

"Вернулись из продолжительной поездки в Китай, Внутренняя Монголия поразила нас своими красивыми пейзажами и сильным ветром. Интересный рабочий процесс, полный ежедневных задач. Несколько дней разобрать, собрать сумки - и с нетерпением ждем норвежского снега!" - написала в Instagram Дарья Домрачева.

В сентябре белоруска и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален заключили контракт с Национальным олимпийским комитетом КНР. В 2022 году Пекин примет зимнюю Олимпиаду. Задача белорусско-норвежского тренерского тандема - подготовить к Играм-2022 конкурентоспособную команду и популяризировать биатлон в Китае. До этого лучшим результатом китайских "стреляющих лыжников" стало пятое место Юй Шумэй в спринте у женщин и седьмая позиция представительниц КНР по итогам эстафеты.-

 
 
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Дарья Домрачева, работающая с женской национальной командой Китая по биатлону, завершила со своими подопечными первый тренировочный сбор во Внутренней Монголии -...
 
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