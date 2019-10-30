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Прием граждан. Что надо знать, чтобы пообщаться с представителями власти?

31.10.2019 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прием граждан. Что надо знать, чтобы пообщаться с представителями власти?
Фото из открытых источников

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца).

Достаточно часто наших читателей интересуют вопросы такого плана: «Как попасть на прием к президенту?», «Принимают ли граждан в Совете министров?», «Кто из представителей исполнительной власти поможет решить наши проблемы?»

Специально для тех, кому нужны координаты представителей власти, «АиФ» подготовил важные адреса.

Администрация президента

Прием граждан и представителей юридических лиц в резиденции президента Беларуси осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед - 13.00-14.00), по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 43.

Телефон приемной граждан и представителей юридических лиц резиденции президента +375 (17) 222-37-78 (понедельник-пятница - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Прием ведется уполномоченными лицами - сотрудниками главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц в порядке живой очереди.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца). Рекомендуется также иметь ответы на предыдущие обращения в другие организации и иные необходимые для рассмотрения вопроса документы.

Прием граждан высшими должностными лицами и руководством Администрации президента Беларуси осуществляется согласно графику и начинается, как правило, с 10.00.

Прием высшими должностными лицами и руководящими работниками Администрации президента, Государственного секретариата Совета Безопасности, Комитета государственного контроля и Управления делами президента осуществляется по предварительной записи.

Решение о приеме принимается должностным лицом, проводящим личный прием, на основании результатов рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя по существу вопроса и просьбой о личном приеме, которое должно быть представлено в Администрацию президента не позднее чем за 5 дней до даты приема.

Информация о принятом решении доводится до сведения заявителя письменно, а при необходимости дублируется по телефону.

Кроме того, в регионах личные приемы граждан и представителей юридических лиц, а также встречи с трудовыми коллективами постоянно проводят помощники президента - главные инспекторы в областях и г. Минске. Узнать о графике их приемов можно, обратившись в соответствующий областной комитет.

Прием граждан. Что надо знать, чтобы пообщаться с представителями власти?
Как попасть на личный прием к чиновнику?
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Совет министров

Личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц, в Совете Министров Республики Беларусь проводится согласно ежемесячно утверждаемому графику по средам и пятницам по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, кабинет 103.

При обращении на личный прием при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца). Представители заявителей должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра Беларуси - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Организацию личного приема граждан в Совете Министров Республики Беларусь обеспечивает отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц главного управления по делам государственных органов Аппарата Совета министров Республики Беларусь (тел. 222-65-09, 222-63-69). Сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц главного управления по делам государственных органов осуществляют личный прием граждан ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.

Исполнительная власть

Председатель, первый заместитель председателя, заместители председателя, управляющий делами Мингорисполкома проводят личные приемы по предварительной записи в пределах своей компетенции. Предварительная запись на личный прием к председателю Мингорисполкома осуществляется в кабинете №137 (г. Минск, пр. Независимости, 8) при наличии документа, удостоверяющего личность.

Так, председатель Мингорисполкома ведет прием граждан каждую 1-ю и 5-ю среду месяца с 8.00 до 14.00. Первый заместитель - в 2-ю среду месяца с 8.00 до 14.00.

Прием граждан в управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц осуществляется в течение всего рабочего дня.

Главы районных администраций ведут прием по предварительной записи по средам с 8.00 до 14.00.

Запись на прием осуществляется до 12.00 вторника, предшествующего приему в среду. При заполнении реквизита «Куда и к кому обращались ранее» в обязательном порядке укажите, к кому из руководителей администрации обращались ранее и каков результат рассмотрения. При записи на прием необходимо заполнить все реквизиты карточки. Соблюдение условий обязательно.

КСТАТИ

31 октября прием граждан проведет Управляющий делами президента Виктор Шейман.

14 ноября - Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась.

21 ноября - начальник главного государственно-правового управления Администрации президента Андрей Метельский.

28 ноября - заместитель Главы Администрации президента Андрей Кунцевич.

5 декабря - начальник главного экономического управления Администрации президента Дмитрий Барабанов.

12 декабря - председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Леонид Анфимов.

19 декабря - начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации президента Жанна Тищенко.

26 декабря - начальник главного управления кадровой политики Администрации президента Юрий Кривошеев.

 
Теги: Минск
 
 
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