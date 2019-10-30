ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скидка на абонплату новым абонентам МТС: акция на тарифах линейки «Супер»

31.10.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

 Скидка на абонплату новым абонентам МТС: акция на тарифах линейки «Супер»

 Новые клиенты МТС получат еще большую скидку на абонентскую плату на тарифах «Супер» и «Супер 8». Специальное предложение доступно в течение 90 дней после подключения. Акция действует по 14 ноября 2019 года.

Для новых абонентов оператора, подключивших тариф «Супер», теперь абонплата составит 5,2 рубля в течение первых 90 дней после подключения. Стоимость далее — 10,4 рубля. Скидка на абонплату увеличилась для новых абонентов тарифного плана «Супер 8» до 9,95 рубля. После акционного периода она составит 17,7 рубля.

На тарифе «Супер max» также действует скидка для новых абонентов. В первые 90 дней она составляет 16,50 рубля, далее — 25 рублей.

Тарифная линейка «Супер» рассчитана на активных data-пользователей, включает большие пакеты интернета и безлимиты на популярные мессенджеры, соцсети, YouTube.

Подробнее о линейке «Супер» смотрите здесь.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

 

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скидка на абонплату новым абонентам МТС: акция на тарифах линейки «Супер»
 
Новости дня
Новости разные
 
Где сейчас соперница Домрачевой, которая в 25 лет закончила карьеру и уехала жить в деревню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика