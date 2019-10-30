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В Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса BMW

31.10.2019 14:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 октября около пяти вечера в Могилёве произошёл наезд на ребёнка. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 61-летний житель Могилёвского района за рулём BMW X5 ехал по дороге возле дома по проспекту Шмидта. 

В это время проезжую часть в неразрешённом месте пересекал 10-летний могилёвчанин на велосипеде. Мальчик попал под машину. Ребёнок получил травмы и был доставлен в реанимацию. 

По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе в Столинском районе микроавтобус сбил 8-летнего велосипедиста.

Мальчик получил тяжёлые травмы – здесь подробности

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Новости Беларуси. 30 октября около пяти вечера в Могилёве произошёл наезд на ребёнка.  Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 61-летний житель Могилёвского...
 
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