«Ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность». Президент сменил руководство СК в областях и Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.





Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня.

Ранее глава государства озвучил, что власть не должна быть застывшей во времени. Мы этот посыл воспринимаем как необходимость того, что ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность. Жизнь не стоит на месте, мы видим, с какой скоростью трансформируется наше общество, наши реалии, поэтому пытаемся идти в ногу со временем. Наши кадровые решения являются возможностью идти в ногу со временем.





Ротация имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую. Руководство Следственного комитета постоянно занимается кадровой работой. Все специалисты, получившие новые должности, – опытные и профессиональные кадры. В ближайшее время они приступят к исполнению обязанностей в новых должностях.