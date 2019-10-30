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«Ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность». Президент сменил руководство СК в областях и Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Ранее глава государства озвучил, что власть не должна быть застывшей во времени. Мы этот посыл воспринимаем как необходимость того, что ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность. Жизнь не стоит на месте, мы видим, с какой скоростью трансформируется наше общество, наши реалии, поэтому пытаемся идти в ногу со временем. Наши кадровые решения являются возможностью идти в ногу со временем.
Ротация имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую. Руководство Следственного комитета постоянно занимается кадровой работой. Все специалисты, получившие новые должности, – опытные и профессиональные кадры. В ближайшее время они приступят к исполнению обязанностей в новых должностях.
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«Ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность». Президент сменил руководство СК в областях и Минске
Новости Беларуси. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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