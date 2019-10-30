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Микроавтобус с белорусами попал в аварию под Смоленском: три человека погибли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жертвами ДТП в России стали наши соотечественники. Микроавтобус с белорусами столкнулся с фурой на трассе M1, в результате чего три человека погибли, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем микроавтобуса. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Белорусское посольство в России следит за ситуацией и предпринимает меры по информированию родственников погибших и пострадавших.
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Новости Беларуси. Жертвами ДТП в России стали наши соотечественники. Микроавтобус с белорусами столкнулся с фурой на трассе M1, в результате чего три человека...
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