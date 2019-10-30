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Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

31.10.2019 13:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 90-е рождаемость в Беларуси сильно упала, и по сей день мы восстанавливаем баланс. Для сравнения, если в 1995 году на свет появилась 101 тысяча детей, то в 2014-м – уже 118 тысяч.

О работе РНПЦ «Мать и дитя» рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

В нашей стране действует программа семейного капитала: при рождении третьего или последующего ребенка родителям выделяется 10 тысяч долларов. Но главное – забота о здоровье мамы и малыша.

В 2004 году у нас появляется РНПЦ «Мать и дитя». Ныне ведущая белорусская клиника в области акушерства и гинекологии. Здесь работают с самыми тяжелыми случаями. В центре сосредоточено суперсовременное оборудование, которое пополняется в том числе и за счет средств, заработанных на республиканских субботниках.

Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

Так, частично обновилась и база этого отделения анестезиологии и реанимации. В нем находятся палаты интенсивной терапии для новорожденных. Ежегодно здесь выхаживают сотни малышей. Самых маленьких. Во всех смыслах.

Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
Больше 20 лет назад маленькие детки с массой тела при рождении меньше 1000 грамм вообще в нашей стране не выхаживались. Это были единичные случаи выживания. В настоящее время такие детки выхаживаются.

Младенцев в тяжелом состоянии в центр привозят со всей республики. За последние годы способы транспортировки изменились в корне.

Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

Оксана Свирская:
Больше 20 лет назад деток возили на руках, завернутыми в одеяльце, дышали руками, не было аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас мы обладаем всей техникой – не только мы, но и все регионы.

Сегодня показатель младенческой смертности в нашей стране – один из самых низких в мире.

Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:
Это не просто работа какого-то одного коллектива, это государственная забота о здоровье мамы и ребенка, о том ресурсном обеспечении, о котором позаботилось государство.

Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Оксана Свирская
 
 
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В 90-е рождаемость в Беларуси сильно упала, и по сей день мы восстанавливаем баланс. Для сравнения, если в 1995 году на свет появилась 101 тысяча детей, то в 2014-м – уже 118...
 
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