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Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей
Источник материала: СТВ
В 90-е рождаемость в Беларуси сильно упала, и по сей день мы восстанавливаем баланс. Для сравнения, если в 1995 году на свет появилась 101 тысяча детей, то в 2014-м – уже 118 тысяч.
В нашей стране действует программа семейного капитала: при рождении третьего или последующего ребенка родителям выделяется 10 тысяч долларов. Но главное – забота о здоровье мамы и малыша.
В 2004 году у нас появляется РНПЦ «Мать и дитя». Ныне ведущая белорусская клиника в области акушерства и гинекологии. Здесь работают с самыми тяжелыми случаями. В центре сосредоточено суперсовременное оборудование, которое пополняется в том числе и за счет средств, заработанных на республиканских субботниках.
Так, частично обновилась и база этого отделения анестезиологии и реанимации. В нем находятся палаты интенсивной терапии для новорожденных. Ежегодно здесь выхаживают сотни малышей. Самых маленьких. Во всех смыслах.
Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
Младенцев в тяжелом состоянии в центр привозят со всей республики. За последние годы способы транспортировки изменились в корне.
Оксана Свирская:
Сегодня показатель младенческой смертности в нашей стране – один из самых низких в мире.
Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:
Подробности – в
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В 90-е рождаемость в Беларуси сильно упала, и по сей день мы восстанавливаем баланс. Для сравнения, если в 1995 году на свет появилась 101 тысяча детей, то в 2014-м – уже 118...
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