В Минске возле Лошицкого парка на велодорожке перевернулся каршеринговый автомобиль

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске около Лошицкого парка произошло ДТП с участием каршеринговой машины.

По информации МВД Беларуси, в ночь на 30 октября правоохранители получили сообщение об опрокинутом легковом автомобиле, который находится на велодорожке возле Лошицкого парка.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП и не обнаружили водителя. Автомобиль принадлежал одной из каршеринговых компаний, его доставили на охраняемую стоянку.

Позже было установлено, что за рулем находился 19-летний парень. Он объяснил, что в момент движения вдоль парка увидел тупик и начинающуюся велосипедную дорожку. Тогда молодой человек применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на бордюрный камень.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

В результате автомобиль перевернулся. Водитель не стал дожидаться сотрудников ГАИ и покинул место дорожно-транспортного происшествия.