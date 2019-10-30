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Определен состав белорусских тяжелоатлетов на турнир олимпийской квалификации в Гродно
31.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Тренерский штаб национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике окончательно определился с составом на турнир олимпийской квалификации Alexander cup 2019, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича, сообщает корреспондент
В мужских стартах Беларусь представят Геннадий Лаптев (67 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок (81 кг), Максим Мудревский (89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин и Алексей Мжачик (оба свыше 109 кг).
Alexander cup 2019 — лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Предыдущим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов был октябрьский «Кубок Средиземноморья» в Сан-Марино, по итогам которого белорусы выиграли семь наград различного достоинства.
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Тренерский штаб национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике окончательно определился с составом на турнир олимпийской квалификации Alexander cup 2019, посвященный...
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