Определен состав белорусских тяжелоатлетов на турнир олимпийской квалификации в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Тренерский штаб национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике окончательно определился с составом на турнир олимпийской квалификации Alexander cup 2019, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старты пройдут в Гродно 2-4 ноября. В женской части программы выступят белоруски Юлия Асаенок (45 кг), Дина Сазоновец и Дарья Наумова (обе — 76 кг).

В мужских стартах Беларусь представят Геннадий Лаптев (67 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок (81 кг), Максим Мудревский (89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин и Алексей Мжачик (оба свыше 109 кг).

Alexander cup 2019 — лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Предыдущим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов был октябрьский «Кубок Средиземноморья» в Сан-Марино, по итогам которого белорусы выиграли семь наград различного достоинства.

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