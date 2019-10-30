«Уговаривал девушку ехать на «Яндексе». Минчанин утверждает, что его избили таксисты-нелегалы

Источник материала: Tut.by

«В разных странах бывал и не думал, что такое произойдет дома — в благополучной Беларуси, да еще в центре Минска», — рассказал AUTO.TUT.BY 27-летний Дмитрий о своем конфликте с таксистами в прошлую субботу. По словам парня, возле станции метро «Немига» его избили водители такси за то, что он уговаривал свою знакомую ехать домой не с бомбилами, а на «Яндекс.Такси».



Фото носит иллюстративный характер

«Бомбилам не понравилось, что клиент уходит»

На прошлой неделе, с пятницы на субботу, Дмитрий отмечал День рождения своего приятеля в заведениях на Зыбицкой. Ранним утром, примерно в 4.30, парень засобирался домой. Уехать он решил на такси. Вместе с двумя новыми знакомыми девушками Дмитрий спустился к остановке возле станции метро «Немига», которая находится ближе к Кафедральному собору.

— Ехать нам нужно было в разные районы города. Хотя возле остановки было очень много бомбил — машин двадцать без опознавательных знаков, мы вызвали себе автомобили через мобильное приложение «Яндекс.Такси», — вспоминает парень. — Однако машина, которая приехала к девушкам, остановилась на посадку на другой стороне и ее водитель не мог понять, где же его ждет пассажирка.



Фото носит иллюстративный характер

Девушка предположила, что в этом случае ей быстрее будет уехать на одной из машин, стоявших на остановке и порывалась отозваться на призыв зазывал подвести ее. Дмитрий знал, что такие поездки, порой, обходятся очень дорого, поэтому решил помочь новой знакомой.

— Я взял мобильник девушки, чтобы объяснить водителю «Яндекс.Такси», как ему подъехать к нам. Видимо, это не понравилось бомбилам. Двое подошли ко мне и сказали, что девушка поедет с ними, чтобы я положил трубку, мол, не надо ни о чем ни с кем договариваться. Я им ответил, что это наше дело и мы сами разберемся.

«Повалили на землю и избили»

Дмитрий уверяет, что не оскорблял водителей, не употреблял нецензурные выражения. Он хоть и был в слегка выпившем состоянии, но действия свои контролировал. Его слова не понравились мужчинам, они подскочили к парню, повалили на асфальт и начали бить ногами и руками. «Помочь» им поспешили другие коллеги.

— Это были все взрослые люди: одному лет 45−50, другие чуть младше. Накинулись, я отпор им дать даже не пытался, только сгруппировался, спрятал лицо и кричал, звал на помощь.

В это время на остановке были люди, кто-то пытался оттянуть мужчин от парня, другие наблюдали в стороне. После того, как Дмитрий крикнул нападавшим, что «здесь везде видеокамеры», они от него отошли, но через несколько минут набросились снова.



Фото носит иллюстративный характер

В промежутке между двумя нападениями Дмитрий успел вызвать милицию. Когда приехал патруль, избитый парень лежал на асфальте лицом вниз. При этом водители. которые его били с места происшествия не уезжали — оставались на месте.

— Милиционеры вызвали для меня скорую, записали данные двух таксистов, девушек, которые были со мной, данные других свидетелей не брали, хотя они готовы были их предоставить.

«Говорят, бомбилы на Немиге всегда очень агрессивные»

В больнице Дмитрий обследовали: у него были многочисленные раны и ссадины на лице и теле, сломан палец. От госпитализации парень отказался и после оказания медпомощи отправился в Центральное РУВД — писать заявление на нападавших. В понедельник зафиксировал травмы у эксперта.





— К счастью, у меня обошлось без очень серьезных травм. Но сам факт нападения прямо в центре Минска вызывает ужас. Я очень много езжу по миру: был на границе с Сирией, в Ираке, Иране, жил в самых бандитских фавелах Рио-де-Жанейро, но по голове получил именно дома, в благополучной и безопасной Беларуси.





После того, как о нападении на Дмитрия узнали его друзья, начали сообщать ему, что об агрессивном поведении бомбил на Немиге все давно знают, поэтому стараются не общаться с ними — «может плохо закончиться».











— Мне кажется странным, что посреди города, на выходных, где большое скопление людей, рядом не было ни одного наряда милиции, машин ГАИ, которые бы разогнали этих бомбил. Может быть после моего случая что-то измениться…

«Мы просили таксистов забрать наш телефон»

Версия Виктории, которая была в тот момент рядом с Дмитрием, немного отличается.

— С Дмитрием мы с подругой на тот момент были знакомы около получаса. Вместе пошли к дороге, чтобы сесть в такси, — пояснила свидетельница.

После того, как водитель «Яндекс.Такси» приехал не туда и Дмитрий взял телефон одной из подруг, чтобы рассказать таксисту куда ехать, девушки заволновались.

— iPhone стоит очень дорого, а парня мы знали очень мало. Он очень долго разговаривал с водителем, поэтому моя подруга просила его отдать телефон, но он этого не делал.

Тогда подруга Виктории подошла к стоявшим возле остановки таксистам и попросила их помочь забрать у парня ее телефон.





— Двое мужчин подошли к Дмитрию, тоже просили отдать его телефон, но он не соглашался. После они с двух сторон взяли его под руки, забрали у него iPhone и отдали подруге.

О чем именно они разговаривали, девушка не слышала. Также она не видела избивали ли Дмитрия на остановке и за ней.

— Мы только потом увидели, что он лежал на асфальте, и у него было разбито лицо…

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в настоящее время по данному факту сотрудники Центрального РУВД опросили заявителя. Проводится проверка и решение пока не принято.

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