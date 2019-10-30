Где сейчас соперница Домрачевой, которая в 25 лет закончила карьеру и уехала жить в деревню

Источник материала: Tut.by

На пике карьеры немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер "разрывала" соперниц на трассе, коллекционировала хрустальные глобусы и медали чемпионатов мира. А в 25 лет двукратная чемпионка Олимпиады внезапно заявила, что уходит из спорта. Как сложилась жизнь «золотой девочки» немецкого биатлона и чем сейчас занимается 32-летняя Нойнер — в материале SPORT.TUT.BY.

Взлет «золотой девочки»

Магдалена Нойнер дебютировала на Кубке мира в 2006 году. На тот момент ей было всего 18, но, несмотря на юный возраст, Магдалена стремительно ворвалась в элиту мирового биатлона.

В 2007-м на чемпионате мира в Антерсельве Нойнер стала трехкратной чемпионкой мира, а спустя еще год — в свои 20 — подняла над головой первый Большой хрустальный глобус.



Фото: galleryhip.com

— Я хорошая биатлонистка, которая может отлично бегать и стрелять. Кто-то умеет рисовать, а кто-то — делать сложные медицинские операции. У каждого есть свой талант. Во мне нет ничего особенного, просто мой талант показывают по телевизору, — оправдывала небывалый успех юная Лена.

Второй Кубок мира Нойнер выиграла в 2010-м, заодно собрав коллекцию олимпийских наград — два золота и серебро Ванкувера. А в 2012 году Магдалена Нойнер увезла в Германию третий Кубок мира

Завершение карьеры в 25 лет

В 25 лет в статусе 12-кратной чемпионки мира Нойнер заявила, что уходит из спорта по окончании сезона 2011/2012. Эта новость стала большой неожиданностью для биатлонной общественности, ведь ровесницы немки, среди которых была и Дарья Домрачева, только набирали разгон и мечтали о выходе на пик.

На многочисленные вопросы, почему в 25 лет Магдалене больше не интересен биатлон, она отвечала :

— Я соблюдаю режим, сколько себя помню. Меня никогда нет дома. Больше десятка лет встаю только по будильнику. Мой день расписан по минутам, а я ведь так обожаю быть спонтанной! Я устала, хочу свободы и новой жизни. Вот вам и все причины.

Благодаря спонсорским контрактам и регулярным призовым Лена Нойнер стала одной из самых высокооплачиваемых биатлонисток. На закате карьеры годовой доход чемпионки превышал полтора миллиона евро.

Муж-плотник и деревенская жизнь

В 2014 году Магдалена Нойнер вышла замуж за своего школьного друга, плотника Йозефа Хольцера. Российский комментатор Дмитрий Губерниев, который восхищался талантом биатлонистки, даже шутил :

— Если бы я знал немецкий, Магдалена Нойнер вряд ли бы вышла замуж за своего плотника.

До свадьбы пара пять лет состояла в романтических отношениях. Сейчас у Лены и Йозефа двое детей — дочь Верене-Анна и сын Йозеф, названный в честь отца.

Магдалена с семьей живут в баварской деревушке Вальгау с населением около 1500 человек. Неудивительно, что к дому спортсменки периодически наведываются биатлонные поклонники.

— Однажды фанат нашел, где я живу, и постучался в мое окно. Это было безумие, — вспоминала Нойнер. — Что я сделала? Вызвала полицию.

Кстати, спортсменка как-то проговорилась в интервью, что Томас Мюллер, футболист мюнхенской «Баварии», живет с ней неподалеку.

На «пенсии» у Нойнер наконец появилось время на любимое хобби — вязание. Магдалена регулярно утепляет не только свою семью, но и участвует в разработке дизайна шапочек для сборной Германии. А самая масштабная работа рукодельницы Лены — одеяло, над которым она трудилась 20 часов.

Телевидение, йога и благотворительность

С завершением карьеры Магдалена Нойнер не пропала с радаров и осталась публичной персоной. Около двух месяцев в году она по-прежнему проводит вне дома — на партнерских и благотворительных мероприятиях либо биатлонных выездах.

Нойнер продолжает сотрудничать со спонсорами — даже спустя семь лет после ухода из биатлона у нее пять действующих контрактов с такими крупными брендами, как Adidas и BMW.

— Что бы я не стала рекламировать, так это белье для Victoria’s Secret. Я мама двоих детей. Это не для меня, — поясняла чемпионка.

Важное направление в общественной деятельности немки — благотворительность. Нойнер является покровительницей дома для неизлечимо больных и детей-инвалидов, курирует школу в Обердинге, финансово поддерживая семьи с больными детьми, и с завидной регулярностью участвует в благотворительных забегах и спортивных турнирах.

С 2015 года Магдалена Нойнер работает как комментатор и приглашенный эксперт на немецком телеканале ARD. А вот на биатлонные трассы, по словам Нойнер, ее совсем не тянет.

Впрочем, спортивный азарт по-прежнему при ней. На вопрос, с какого сайта начинается утро экс-биатлонистки, Магдалена ответила:

— У нас есть немецкий сайт, где можно делать ставки на биатлонистов — не на деньги, просто для развлечения.

В арсенале Нойнер есть тренерская лицензия категории C, которая позволяет тренировать детей. Правда, от теории к практике олимпийская чемпионка пока не перешла.

— К сожалению, у меня в сутках всего 24 часа, — оправдывалась Магдалена.

Физическую форму сама Нойнер поддерживает в основном благодаря домашним тренировкам — практикует йогу и пилатес. А зимой периодически устраивает забеги на лыжах.

— Очень важно прочувствовать и выбрать правильный момент для завершения карьеры. И для каждого спортсмена такой момент наступает в свое время. Здесь нет какого-то универсально-верного периода. Я закончила карьеру в идеальное для себя время и очень рада, что так поступила. Теперь я посвящаю большую часть времени своей семье, и это делает меня по-настоящему счастливой, — подчеркивает «золотая девочка» немецкого биатлона.