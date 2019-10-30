Зима близко

Источник материала: Новости Дзержинска

Холод, ветер, перепады температуры - дома сухо и жарко от батарей, а на улице влажно и морозно. От всех этих экстремальных условий наша кожа страдает, становится тусклой, бледной, обезвоженной, раздраженной.

Мы собрали для вас несколько полезных советов, как подготовить кожу к зиме, чтобы выглядеть на все сто, независимо от погоды.

1. Смените крем и косметику

Летом мы можем обойтись тоником и легкими увлажняющими средствами. Зимой коже требуется уход посерьезнее. Крем для лица должен быть питательным. Никаких гелей и лосьонов. Более тяжелая структура крема, содержащего больше жирных ингредиентов, позволит коже чувствовать себя комфортно, не стягиваться, не сохнуть, не шелушиться. Но также нужно учитывать тип вашей кожи (жирная, сухая, нормальная, комбинированная).

Наносите крем не менее чем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел как следует впитаться и впоследствии защитить лицо от холода.

Косметика тоже должна быть зимней. Тональный крем лучше сменить на более жирный. Тени зимой выбирайте кремообразные, они, в отличие от рассыпчатых, не будут дополнительно сушить глаза. Для губ - вместо блесков пользуйтесь увлажняющими помадами и не забывайте про жирную гигиеническую помаду. Рекомендуется отказаться от привычки «облизывать» губы, так как вода на губах в зимнее время приводит к трещинам и шелушениям.

2. Надевайте перчатки

Многие вспоминают про перчатки, только когда на улице серьезный мороз. Но помните о том, что кожа рук очень нежная и тонкая, даже от небольшого холода она быстро краснеет, сохнет и трескается. Поэтому советуем на улице носить перчатки даже осенью.

3. Крем для рук - всегда в сумочке

Руки - это часто первое, что выдает возраст, так что не забывайте ухаживать за нежной кожей рук. Выходя из дома, пользуйтесь питательным кремом. В течение дня хорошо несколько раз наносить крем.

4. Не лежите в ванне

Зимой-то как раз и хочется полежать в горячей ванне да постоять подольше под "кипяточным" душем. Горячая вода кожу сушит и обезвоживает. Кроме того, "кипятком" да еще с мылом мы удаляем верхний защитный слой кожи, что делает ее более уязвимой к различным раздражителям. Так что мой совет - мыться под теплой водой, не очень горячей, с увлажнящим или питательным гелем для душа, а не с мылом. И сразу после мытья нанесите на тело увлажняющий крем.

5. Следите за диетой

Известный факт, что кожа - это зеркало здоровья нашего организма. Немудрено, что зимой кожа тускнеет и бледнеет, становится тоньше и раздражительнее, ведь витаминов мы получаем из еды мало. Кроме того, в холодное время года организм требует больше жиров, так что забудьте о низкокалорийных диетах, увеличьте потребление овощей, рыбы, молочных продуктов. Здоровое питание поможет вашей коже стать сияющей даже в период холодов.

Если увеличите потребление цитрусовых, зелени и морепродуктов, кожа не будет шелушиться и сохнуть, а еще эти продукты помогут замедлить процессы старения и появления мелких морщинок.

6. Пейте воду

Зимой, в холода пить не хочется, мы пьем гораздо меньше, чем летом. А ведь нашей коже по-прежнему нужно увлажнение, независимо от времени года. Вода помогает избавляться от токсинов, повышает эластичность кожи и способствует ее омоложению. А вот количество чая, кофе и газированной воды следует сократить.

7. Нужен пилинг

То, что зимой ваша кожа под свитерами и длинными брюками никому не видна, не значит, что ей не нужна забота. Дерматологи советуют осенью, перед началом холодов, пользоваться скрабами 2-3 раза в неделю, чтобы подготовить кожу к зиме. Так вы удалите мертвые клетки кожи, остатки косметики, улучшите кровоснабжение, текстуру и цвет кожи

Начинайте готовиться к зиме заранее, чтобы к наступлению холодов кожа была защищена и не "испугалась" морозов.