Наступила пора туманов!

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня утром мы наблюдали в области густой туман, который рассеялся только к обеду. Ощущение не из приятных - передвигаться за рулем автомобиля в таких погодных условиях, особенно на трассе.





Туман – одно из наиболее опасных для водителя атмосферных явлений. Управление автомобилем в тумане – это сложное мастерство водителя, заключаемое в плохой видимости дороги, знаков разметки, расстояния до встречного транспорта, плохой слышимости и большой утомляемости. Особенно опасно такое явление как искажение расстояния.

В туманные дни обычно стоит сырая погода, как сегодня, поэтому за городом пешие участники дорожного движения предпочитают идти по самому краю проезжей части, а не по грязной обочине. Таким образом, потенциальными жертвами ограниченной видимости могут стать пешеходы, а также тихоходы-велосипедисты, не имеющие полноценных световых приборов.

Важно учитывать, что туман избирательно поглащает синюю часть спектра, искажая цветовые оттенки – например, желтый становится красноватым, голубой – зеленоватым и т.д. В отличие от любых других условий, при такой погоде на фоне асфальта, домов и деревьев лучше заметны не светлые, а темные объекты.

Главное условие безопасного движения в тумане – правильно выбранная скорость. Она должна быть такой, чтобы тормозной путь не превышал расстояния видимости. Определяя ее границы, нужно ориентироваться на светлые объекты, поскольку они заметны хуже, чем темные, и становятся видны при дистанции на 20 – 30% меньше.

И помните, при повышенной влажности хорошо передается любой звук, поэтому приоткрытое окно и выключенное радио помогут водителю ориентироваться в дорожной обстановке. При движении в густом тумане лучше избегать перестроений, связанных с выездом на встречную полосу. Ориентируя свою машину на проезжей части, лучше принимать во внимание не белую осевую линию, а правую обочину, которая лучше контрастирует с кромкой мокрого асфальта.