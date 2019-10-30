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В Барановичах акция памяти "Во славу общей Победы" собрала сотни людей

31.10.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня к республиканской акции памяти "Во славу общей Победы", которая проходит в стране уже несколько месяцев, присоединились жители Барановичей. Сотни людей собрал митинг в центре города у памятника воинам и партизанам, освобождавшим город от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Его участники: руководство города, ветераны, представители трудовых коллективов, молодежь убеждены, что подвиг защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, суровые испытания мирных жителей останутся в памяти благодарных потомков навсегда.


О трагических событиях периода Великой Отечественной войны в городе напоминают монументы. На улице Загородной в 8 одиночных и 11 братских могилах похоронены воины и партизаны, погибшие в 1941—1945 годах. На улице Вильчковского находится братская могила советских воинов. Имена и фамилии 13 из них установлены, 9 до сих пор остаются неизвестными.


В урочище "Гай", в северо-восточной части Барановичей, расположен мемориальный комплекс в память о погибших здесь мирных людях. В июне 1942 года фашисты расстреляли в этом месте большую группу чехословацких граждан, доставленных в Барановичи по железной дороге.


На улице Брестской расположен мемориальный комплекс "Память", на территории которого установлен монумент в память о горожанах, погибших на войне. Здесь же находится братская могила, где захоронено более 30 тысяч советских военнопленных, погибших в филиале фашистского концлагеря № 337 в 1941—1944 годах.


Землей, доставленной из 32 таких мест города, наполнили капсулу памяти, которая весной будущего года, накануне празднования 75-летия Победы, будет доставлена для торжественной церемонии в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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  Сегодня к республиканской акции памяти "Во славу общей Победы", которая проходит в стране уже несколько месяцев, присоединились жители Барановичей. Сотни людей...
 
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