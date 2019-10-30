|
В Кобрине состоялся первый выпускной в «Папа-школе»
31.10.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проект организован местным территориальным центром социального обслуживания. Это цикл занятий для мужчин, в ходе которых обсуждаются основные проблемы отцовства и способы их решения. С «учащимися» работают психологи и другие специалисты. Курс состоит из пяти занятий.
Выпускной участники программы отметили семьями – с женами и детьми. Для них были организованы веселые конкурсы и викторины, а также совместные просмотры мультфильмов. Самым активным мужчинам были вручены дипломы о прохождении курса «Папа-школа».
Занятия будут продолжены. Записаться на них можно в Кобринском ТЦСОН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект организован местным территориальным центром социального обслуживания. Это цикл занятий для мужчин, в ходе которых обсуждаются основные проблемы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)