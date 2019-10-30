Первый 3D пешеходный переход появился в Бресте возле парка

Источник материала: Виртуальный Брест

Некоторые водители в Бресте уже заметили необычный пешеходный переход возле городского парка на ул.Героев обороны Брестской крепости. В чем его особенность?





Разметка наносится таким образом, чтобы для водителей возникала оптическая иллюзия — если смотреть на разметку со стороны проезжей части, то полосы «превращаются» в бетонные блоки.





Как сообщили БрестСИТИ в областной Госавтоинспекции, такую разметку решили попробовать в качестве профилактики дорожно-транспортных происшествий на нерегулируемых пешеходных переходах.

«Посмотрим, как это будет работать, на реакцию и отзывы водителей. Это первый 3D переход в Бресте. Если новшество себя зарекомендует, подобные „зебры“ будут появляться и в других городах области».