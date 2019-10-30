Открытие ТРЦ Palazzo вызвало рекордный ажиотаж в Минске

В Минске открылся ТРЦ Palazzo, построенный по мировым стандартам за более чем 100 миллионов долларов. Комплекс на улице Тимирязева, 74А рассчитан на 150 магазинов. Внутри также заработал фудкорт, а вскоре появятся кинотеатр и аэродинамическая труба. На открытии собралось около 10 тыс. человек.

Комплекс включает около 100 тыс. кв.м площадей. Он стал первым в стране торгово-развлекательным центром с фокусом на развлечения. На текущий момент пул арендаторов охватывает 80% площадей. Открытие магазинов происходит поэтапно, всего здесь будет работать более 150 магазинов.

Стратегическим арендатором стал супермаркет BIGZZ в новой концепции. Магазин выделяется мультипекарней, винотекой, мясными витринами с мраморной говядиной и аквариумами с камчатскими крабами и устрицами. Рядом открылся крупный магазин техники и электроники «Электросила».

В ТРЦ Palazzo также заработали магазины Big Star, Nelva, Галантэя, Rylko и İLVİ, «Макей». Среди ювелирных брендов – «7 карат», «Царское золото» и ZIKO, а косметикой торгуют Balmessence и Beauty Apoteka. Посетителей принимают книжный, несколько салонов операторов связи, ветаптека и зона бытового обслуживания.

Крупным fashion-ритейлером станет H&M, который вскоре откроет здесь самый большой магазин в стране. Помимо одежды для женщин и мужчин, на витринах представят коллекции для детей и подростков. В обозримом будущем в ТРЦ Palazzo придут и другие мировые бренды, в том числе ранее не представленные в стране.

На третьем этаже разместилась зона Food&Beverages площадью около 4 тыс. кв.м, в которую вошли фудкорт, кафе и рестораны с террасой. Посетителей уже обслуживают KFC, Burger King, Cinnabon, Salateira и «Мама дома».

Зона развлечений полностью заработает до конца года. Прежде всего, в ТРЦ Palazzo разместится крупнейший в стране многозальный кинотеатр сети Silver Screen cinemas. Также откроется детский развлекательный центр Banana City. А еще ожидаются «новые объекты с инновационными развлечениями».

Основным центром притяжения станет аэродинамическая труба iFLY с точной имитацией свободного падения. Она станет одной из крупнейших в мире, а схожий по масштабу аттракцион в Европе действует только в Париже.

В комплекс входят крытый многоуровневый паркинг и плоскостная стоянка, которые вмещают более 1300 автомобилей. Первое время паркинг будет работать бесплатно.

«ТРЦ Palazzo спроектирован и реализован по мировым стандартам и отвечает всем требованиям брендовых сетей. Но прежде всего, мы думали об удобстве и интересе людей, поэтому сделали большой акцент на объекты развлечения, – отмечают в компании-застройщике «БелМартПлаза». – Мы ожидаем, что комплекс станет одним из любимых мест минчан и гостей столицы. Полная заполняемость ТРЦ будет достигнута в течение 2020 года, но мы не спешим с этим – важнее получить объект, который будет нравиться посетителям и не устареет через 10-15 лет».