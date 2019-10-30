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В Гомельском районе открыли движение по новому мосту через реку Сож

31.10.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомельском районе открыли движение по новому мосту через реку Сож
Фото: / TUT.by

31 октября в Гомельском районе состоялось торжественное открытие автомобильного моста через реку Сож. Это часть автомагистрали М8/Е95 «граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута)».

В Гомельском районе открыли движение по новому мосту через реку Сож В Гомеле закрывают аварийный мост через Сож

Длина нового моста – полкилометра. Он стоит на восьми опорах, их строили с нуля. В церемонии открытия приняли участие высшие чиновники страны, в том числе премьер-министр Сергей Румас.

Напомним, мост через Сож пришлось строить заново после того, как старый признали аварийным. Движение по старому мосту закрылось в конце августа. Объезд участка дороги был предусмотрен через Гомель.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Старый мост, который находится в 10 метрах от нового, принято решение демонтировать.
 
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