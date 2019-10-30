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Время любить? Где встретить «своего» человека тем, кому за 60

31.10.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Время любить? Где встретить «своего» человека тем, кому за 60
Фото из открытых источников

В том числе 7,4% мужчин и 6,9% женщин никогда ранее не вступали в брак, 17,3% и 25,9% новобрачных на момент заключения союза были вдовцами.

Время любить? Где встретить «своего» человека тем, кому за 60 Почему современные мужчины боятся женщин, и Чем хороши поздние браки?

Общие интересы

«Роман между взрослыми партнёрами, в отличие от молодых, может сложиться как отношения более глубокие и длительные, - считает кандидат психологических наук, психотерапевт Юрий Левченко. - Если у молодёжи все строится на страсти и влечении, которые, как правило, быстро остывают, то у пожилых людей романы складываются на фоне общих интересов. В советские времена, к слову, в санаториях, домах отдыха и парках были танцплощадки, в том числе для пожилых, где люди могли познакомиться.

Места надо знать

Но и сейчас можно найти места, где «сойдутся два одиночества». Это клубы по интересам, всевозможные вечера для тех, кому «за». Есть немало счастливых «курортных» романов. Сближение между людьми за 60 происходит не ради рождения детей или постройки дома, а в надежде найти пару и жить вместе. Человеку необходимо социальное принятие, он должен быть в паре. Одиночество тяжело переносится большинством людей. И чем старше человек, тем больше тревожит его эта проблема. Хочется, чтобы рядом был кто-то близкий, кто поймёт, разделит впечатления от просмотра фильма или интересной поездки. Хочется поддержки родственной души в трудную минуту.

Как правило, люди, нашедшие друг друга в солидном возрасте, не стремятся непременно вступить в официальный брак, хотя бывает и такое. Чаще объединяются хозяйством - это для них важнее.

Так что, если вы приехали на отдых, не стоит сидеть в номере или одиноко бродить по лесу либо ограничиваться исключительно оздоровительными процедурами. Найдите интересную экскурсию, необычную поездку. Активно общайтесь с попутчиками.

Время любить? Где встретить «своего» человека тем, кому за 60
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Не бояться!

Не нужно убеждать себя в том, что романтические отношения хороши только для молодых. Начинать действовать надо с фразы: «Жизнь не кончается с выходом на пенсию!» Страшновато? Но вспомните, как вы боялись идти на первое свидание. И тот страх, и этот - боязнь нового. Но ведь в жизни есть и романтика. Это греет сердце, дарит новые эмоции, приносит душевный подъём.

Плюс в том, что сегодня отношения, завязавшиеся в поездке, на курорте, несложно поддерживать и после окончания отдыха, даже если мужчина и женщина живут в разных городах. Можно общаться по Интернету (многие пожилые освоили электронную почту, соцсети и мессенджеры).

И не надо говорить, что вы слишком стары для Интернета. В 2018 году доля пользователей услугами Сети среди пожилых белорусов составила 35,8%. Каждый второй использует Интернет ежедневно. Чаще всего пожилые люди ищут информацию, общаются в социальных сетях, отправляют письма по электронной почте, смотрят фильмы и скачивают музыку.

Время любить? Где встретить «своего» человека тем, кому за 60
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Подводные камни

Будьте открыты новому знакомству, но помните и о подводных камнях.

Во-первых, под видом галантных кавалеров иногда прячутся мошенники. Есть немало историй, когда такие ухажёры, войдя в доверие, вынуждали женщин брать на своё имя кредиты - чтобы помочь им якобы выпутаться из неприятных финансовых историй: спасти бизнес, доброе имя и т. д. А получив деньги, исчезали. Собственно, бывает и наоборот - мошенницами оказываются женщины.

Во-вторых, одинокие люди после 60 могут быть «обременены» вредными привычками. Подумайте, готовы ли вы с ними мириться, чтобы не пришлось взвалить на себя лишнюю обузу.

В-третьих, будьте готовы к тому, что взрослые дети не поймут ваших отношений. Чаще всего они бывают против, поскольку их волнуют вопросы наследства. Проявите терпение. Представьте себя на их месте: смогли бы вы сразу одобрить выбор родителя?

На заметку

Браки в зрелом возрасте, как правило, бывают очень крепкими - люди хорошо знают себя, умеют общаться и выстраивать отношения.

Чаще всего люди в возрасте уже состоялись в жизни, им не нужен спонсор или домработница. Они не нуждаются в отце/матери для своих детей, потому что дети уже выросли. С возрастом появляется больше времени на себя, и нужен просто хороший человек рядом.

Люди, страдающие от нехватки общения, чаще испытывают депрессии, расстройства психики и быстрее стареют. В зрелом возрасте важно, чтобы вас понимали, поэтому хорошо иметь не только друзей, но и спутника жизни одной с вами возрастной группы».

 
Теги: знакомства
 
 
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