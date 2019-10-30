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Любите себя на здоровье. Исследователи доказали, что самовлюбленность защищает от развития стресса и депрессии

31.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Исследование, доказывающее пользу нарциссизма, провели в Университете Квинс в Белфасте, сообщает пресс-служба заведения.

Любите себя на здоровье. Исследователи доказали, что самовлюбленность защищает от развития стресса и депрессии

Психолог из Университета Квинс и Томского государственного университета Костас Папагеоргиу уточнил:

— Если самовлюбленность настолько нездоровая черта характера, как это принято считать, почему она продолжает существовать и почему число людей с ней растет в последнее время? Нам удалось показать, что далеко не все характерные черты нарциссизма опасны для самовлюбленного человека. Ученые считают, что эта особенность характера придает человеку психологическую стойкость — именно поэтому эволюция от нее не избавилась.

Исследователи изучили черты характера примерно 700 добровольцев. Сопоставив результаты, они обнаружили, что добровольцы и студенты, для которых был характерен высокий уровень самовлюбленности, отличались необычно большой психической стойкостью. Это повлияло на их стрессоустойчивость и меньшую подверженность депрессии. Также это могло быть связано с тем, что такие люди больше занимались физической активностью.

Источник: sb.by

 
 
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Исследование, доказывающее пользу нарциссизма, провели в Университете Квинс в Белфасте, сообщает пресс-служба заведения. Психолог из Университета Квинс и...
 
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