Ученые выяснили, где находится родина первых людей на земле

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Изучив многочисленные образцы крови, специалисты пришли к выводу, что 200 тысяч лет назад материнская линия Homo sapiens впервые появилась в Африке, сообщает Eurekalert .





Чтобы составить самый полный каталог митохондриальных геномов (митогеномов), принадлежащих гаплогруппе L0, ученые Института медицинских исследований Гарвана проанализировали тысячи образцов крови. К слову, гаплогруппой называют группу гаплотипов (наследуемых вместе разновидностей генов), имеющих общего предка. Гаплогруппа L0 ведет свое начало от последнего предка всех людей по материнской линии.

В итоге 198 редких митогеномов (совокупностей ДНК митохондрий) были объединены с базой данных, где содержалась информация о ДНК гаплогруппы L0. Благодаря этому специалисты выяснили, что 200 тысяч лет назад материнская линия Homo sapiens впервые появилась к югу от бассейна реки Замбези, в регионе, который протянулся от севера Ботсваны до Намибии на западе и Зимбабве на востоке.

Там располагалось озеро Макгадикгади, которое способствовало возникновению обширных водно-болотных угодий, богатых пищей. Это обеспечило стабильную экологическую среду для жизни людей на протяжении 70 тысяч лет. Однако 110—130 тысяч лет назад человек начал мигрировать сначала на северо-восток, а потом на юго-запад. Освоение новых территорий было спровоцировано изменениями в осадках из-за сдвига оси вращения Земли.