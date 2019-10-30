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Ученые выяснили, где находится родина первых людей на земле

31.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Изучив многочисленные образцы крови, специалисты пришли к выводу, что 200 тысяч лет назад материнская линия Homo sapiens впервые появилась в Африке, сообщает Eurekalert.

Ученые выяснили, где находится родина первых людей на земле

Чтобы составить самый полный каталог митохондриальных геномов (митогеномов), принадлежащих гаплогруппе L0, ученые Института медицинских исследований Гарвана проанализировали тысячи образцов крови. К слову, гаплогруппой называют группу гаплотипов (наследуемых вместе разновидностей генов), имеющих общего предка. Гаплогруппа L0 ведет свое начало от последнего предка всех людей по материнской линии.

В итоге 198 редких митогеномов (совокупностей ДНК митохондрий) были объединены с базой данных, где содержалась информация о ДНК гаплогруппы L0. Благодаря этому специалисты выяснили, что 200 тысяч лет назад материнская линия Homo sapiens впервые появилась к югу от бассейна реки Замбези, в регионе, который протянулся от севера Ботсваны до Намибии на западе и Зимбабве на востоке.

Там располагалось озеро Макгадикгади, которое способствовало возникновению обширных водно-болотных угодий, богатых пищей. Это обеспечило стабильную экологическую среду для жизни людей на протяжении 70 тысяч лет. Однако 110—130 тысяч лет назад человек начал мигрировать сначала на северо-восток, а потом на юго-запад. Освоение новых территорий было спровоцировано изменениями в осадках из-за сдвига оси вращения Земли.

Источник: sb.by

 
 
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Изучив многочисленные образцы крови, специалисты пришли к выводу, что 200 тысяч лет назад материнская линия Homo sapiens впервые появилась в
 
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