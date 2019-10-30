|
«Белавиа» разрешит пассажирам самим выбирать цену перелёта
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 31 октября, в Минске прошла пресс-конференция о развитии воздушного транспорта в Национальном пресс-центре. Беларуская авиакомпания «Белавиа» объявила о новшествах, которые планируют внедрить в ближайшее время. Рассказываем, о чем шла речь.
Новая система тарифов на билеты
Как
С новой системой пассажир сможет выбирать, по какой цене лететь. Например, если он путешествует с сумкой, без чемодана, тариф станет дешевле. Неоплачиваемая ручная кладь — до десяти килограммов,
Новые самолёты и рейсы
В 2020 году «Белавиа» начнет летать в Казахстан (Актау), Испанию (курортный город Реус) и Кипр,
Кажется, «Белавиа» хотят сделать лоукостом
На пресс-конференции с речью выступил Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Вот о чем он сказал:
«Подниму и актуальную тему лоукостов. Пока у нас подписан меморандум с Венгрией — из всех областных городов и Минска можно будет улететь в Будапешт. Правительством этот вопрос прорабатывается, мы на него смотрим широко и способны предложить лоукостный маршрут с помощью нашей авиакомпании «Белавиа». Наиболее оптимально и правильно поддерживать национального перевозчика и предложить перелеты по оптимальным ценам. Цены на билеты от «Белавиа» объективны и складываются из многих факторов. Почему мы не сравниваем цены с другими мировыми компаниями? И у лоукостов тоже не все билеты стоят по 30 евро».
Фото обложки: Тони Келли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)