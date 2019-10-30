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"Северинца сравнили с куропатскими палачами!" Борщевский объяснил свой выход из ПЕН-центра

31.10.2019 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский переводчик и общественный деятель Лявон Борщевский накануне заявил о своем выходе из Белорусского ПЕН-центра.

"Северинца сравнили с куропатскими палачами!" Борщевский объяснил свой выход из ПЕН-центра
А сегодня он прислал в «Нашу Ниву» заявление, в котором объясняет свое решение.

«Дорогие коллеги!

Все формулировки по исключению Павла Северинца из состава нашего ПЕН-Центра как бы и дельные. Но в них выхолощена личность замечательного человека, нашего современника: почему-то не упоминаются шесть лет тюрем и ссылок Павла Северинца, факт получения им премии Алеся Адамовича. Даже лукашенковские суды признают такое явление, как «смягчающие обстоятельства».

Неужели за свои пять-шесть эмоциональных и непродуманных высказываний Павел Северинец должен стать объектом остракизма?

Теперь же хам и «достойный пользователь» языка петербургской шантрапы Евгений Липкович выступает судьей Павла Северинца. Ну разве это не абсурд?!

Может, кто-нибудь из вас хотя бы раз отвез гуманитарную помощь Павлу, когда он сидел в Малом Ситно или Куплине? А мы с моим братом Вадимом и Змитером Колосом делали это не раз!


Я сам был арестован 11 раз, но при этом не могу осуждать Северинца, так как не совершил он ни убийств, ни каких бы то ни было позорных или непристойных поступков!

И я не могу его однозначно осуждать — тем более после собрания ПЕН-Центра 26 октября он в разговоре со мной клялся, что никогда больше не допустит непродуманных заявлений в прессе.

В начале заседания Рады ПЕНа 29 октября было заявлено, что Павлу в течение двух недель будет дан шанс на защиту от новых обвинений. Но это выполнено не было — он не получил никаких шансов на защиту себя, а одна из членов Рады сравнила его на заседании — ни больше ни меньше — с куропатскими палачами!

Решения энкаведистских троек в свое время принимались втихаря, человек не имел никакой возможности защитить себя, отстоять свою позицию… Вам это ничего не напоминает? 

Или вы всерьез страдания ЛГБТ-сообщества в нашей нынешней Беларуси (я признаю эту проблему) считаете более суровыми, чем реальные страдания Павла Северинца в тюрьмах на Володарке и Окрестина, в ссылках в Малом Ситно и Куплине?

Ну, ответьте мне, только без выкрутасов и экивоков!

Ваш Лявон Борщевский».
 
 
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Известный белорусский переводчик и общественный деятель Лявон Борщевский накануне заявил о своем выходе из Белорусского ПЕН-центра.
 
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