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Ермошинский укос: с начала парламентской кампании на 29 кандидатов стало меньше

31.10.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва Беларуси уменьшилось с 560 до 531.



Об этом сегодня  сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

На данный момент в кампании участвует 531 кандидат в депутаты. "Это на 29 человек меньше, чем было зарегистрировано первоначально", - сказала Ермошина, сообщив, что девяти кандидатам избирательные комиссии отменили регистрацию, остальные кандидаты сняли свою кандидатуру добровольно.

Однако, как заявила Ермошина, до выборов могут дойти не все и из нынешних 531 кандидата.

По ее словам, некоторые кандидаты выпускают и распространяют неустановленную печатную продукцию без выходных данных, проводят пикеты, нарушая закон, и т.п..

 


Таких фактов установлено уже 11. "Если они будут повторяться, то кандидат в депутаты (даже если это делает не он сам, а его доверенные лица) будет предупреждаться о недопустимости нарушения закона, а затем будет отменяться его регистрация", - сказала Лидия Ермошина.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.
 
 
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Число кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва Беларуси уменьшилось с 560 до 531.
 
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