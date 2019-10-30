На бирже вырос только евро

Курс доллара сегодня упал на 0,0027 рубля до 2,0517 BYN/USD.





За октябрь доллар обвалился на 0,0245 BYN. Это несколько больше, чем было по итогам сентября. Напомним, что тогда американская валюта стала дешевле на 0,0218 BYN.





Курс доллара с начала года потерял уже 0,1081 BYN. В этом году доллар дешевел по итогам 9 месяцев из 10.





Курс евро вырос ещё на 0,0058 рубля до 2,2898 BYN/EUR. Евро завершил месяц на максимуме за 50 дней, подорожав на 0,0204 BYN. Однако с начала года курс евро обвалился на 0,1836 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0043 BYN до 3,2145 BYN/100 RUB. По итогам месяца российская валюта подорожала всего на 0,0033 BYN. Это в 16(!) раз меньше, чем было по итогам сентября. Но с начала года рубль РФ укрепился к белорусскому рублю на 0,1017 BYN.





Итоги октября 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил месяц существенным укреплением к доллару и ослаблением к евро. Курс российского рубля практически не изменился.





курс доллара обвалился на 1,18%;

курс евро подорожал на 0,90%;

курс российского рубля подрос лишь на 0,10%;





валютная корзина −0,11%.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра был понижен Банком России на 10 копеек до 63,7748 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра наоборот вырос на 18 копеек до 71,1918 RUB/EUR.





Итоги октября 2019 на валютном рынке РФ

курс доллара упал на 0,87 рубля (−1,34%);

курс евро вырос на 0,47 рубля (+0,67%).