Ого! В этом году экспорт услуг из ПВТ может достичь $2 млрд





Лукашенко в ПВТ





Об этом сообщил премьер-министр РБ Сергей Румас в инновационном центре «Сколково» на международном форуме «Открытые инновации». Он подчеркнул, что по экспорту программного обеспечения Беларусь стала одним из лидеров Восточной Европы и СНГ.





Сергей Румас также рассказал, что такой успех объясняется исключительными условиями, созданными в РБ для резидентов ПВТ. А именно, по его словам, им разрешили вести бизнес и заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира.





Кроме того, резидентам дали налоговые льготы и оградили парк от вмешательства контрольных и надзорных органов.





При этом, как подчеркнул Сергей Румас, сотрудник в ПВТ платит в бюджет в среднем в 3 раза больше, чем в среднем работник в стране. То есть налоговые льготы оправданы.





select.by . Он также сообщил, что почти все выпускники белорусских ВУЗов, получившие IT-специальность, остаются работать в Беларуси. Более того, по его словам, сейчас в страну возвращаются многие программисты, которые ранее уехали из нее, пишет









Правда, думаем, что если бы государство создало подобные условия любому другому бизнесу, то отдача, скорее всего, была бы не меньшей.







