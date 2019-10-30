Несовершеннолетний парень порезал таксиста - чтобы не платить

От диспетчера службы такси поступило сообщение о том, что на водителя одной из машин совершено нападение пассажиром. Нападавший с места происшествия скрылся.





Прибывшим сотрудникам милиции 44-летний водитель такси рассказал, что около 23.00 он находился возле ресторана «Двина», к нему подошел молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и попросил довезти до деревни Фариново Полоцкого района.





Денег при себе у парня не было, поэтому в залог он предложил свой мобильный телефон.





Когда такси проезжало через «Промзону» города Новополоцка, пассажир заявил, что ему стало плохо и попросил остановить автомобиль.





После остановки такси парень достал из кармана нож и нанес им два удара в область головы таксиста, требуя отдать его мобильный телефон. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой нападавший сбежал, испугавшись случайных свидетелей.





Задержали подозреваемого в совершении нападения в лесополосе вблизи автодороги Р-14. Сотрудники милиции опознали его по приметам, полученным от потерпевшего.





сообщает УВД Витебского облисполкома. Нападавшим оказался 17-летний ранее судимый житель агрогородка Рудня,УВД Витебского облисполкома.















