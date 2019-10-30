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Несовершеннолетний парень порезал таксиста - чтобы не платить
Источник материала: Партизан
Это случилось на автотрассе Р-14 в районе деревни Бездедовичи Полоцкого района 29 октября около 11 часов вечера.
От диспетчера службы такси поступило сообщение о том, что на водителя одной из машин совершено нападение пассажиром. Нападавший с места происшествия скрылся.
Прибывшим сотрудникам милиции 44-летний водитель такси рассказал, что около 23.00 он находился возле ресторана «Двина», к нему подошел молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и попросил довезти до деревни Фариново Полоцкого района.
Денег при себе у парня не было, поэтому в залог он предложил свой мобильный телефон.
Когда такси проезжало через «Промзону» города Новополоцка, пассажир заявил, что ему стало плохо и попросил остановить автомобиль.
После остановки такси парень достал из кармана нож и нанес им два удара в область головы таксиста, требуя отдать его мобильный телефон. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой нападавший сбежал, испугавшись случайных свидетелей.
Задержали подозреваемого в совершении нападения в лесополосе вблизи автодороги Р-14. Сотрудники милиции опознали его по приметам, полученным от потерпевшего.
Нападавшим оказался 17-летний ранее судимый житель агрогородка Рудня,
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Это случилось на автотрассе Р-14 в районе деревни Бездедовичи Полоцкого района 29 октября около 11 часов вечера.
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