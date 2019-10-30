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На МКАД ограничат движение на 10 дней
Источник материала: БДГ
Движение транспорта будет ограничено по двум полосам в каждом направлении на путепроводе (24,12 км МКАД).
В ГАИ Минска
Установка продлится с 23.00 1 ноября до 06.00 11 ноября.
ГАИ просит учитывать эту информацию при построении маршрута.
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Движение транспорта будет ограничено по двум полосам в каждом направлении на путепроводе (24,12 км МКАД).
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