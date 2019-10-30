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В Беларуси стартовали продажи кроссовера Audi Q3

31.10.2019 14:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси стартовали продажи второго поколения компактного кроссовера Audi Q3. Пока новинка доступна только на условиях предзаказа, но уже в ноябре появится в шоуруме. Цены на новинку начинаются с 29 970 евро, рассказали в «Audi Центр Минск».

На белорусском рынке представят обе модификации обновлённого кроссовера – с передним и полным приводом и турбомоторами объемом 1,4 и 2 литра. Личный автомобиль готовы покрасить как в привычные, так и в новые цвета, в том числе в тон апельсина (Pulse Orange) или неба (Turbo Blue). Конечную комплектацию ещё на заводе адаптируют под индивидуальные пристрастия.

Первую партию автомобилей ожидают в Минске в ноябре. Цены на новое поколение Audi Q3 будут ниже, чем у соседей: автомобиль с двигателем объемом 1,4 литра обойдется от 29 970 евро (против 31 860 в России), с 2-литровым агрегатом – от 32 880 (выгода с Россией – более 3000 евро). При покупке примут в зачет подержанный автомобиль по схеме трейд-ин, а юрлицам предоставят лизинг по сниженным ставкам. На каждый кроссовер дадут гарантию на 5 лет или 150 тыс. км пробега.

«Новое поколение Audi Q3 – одна из самых ожидаемых новинок в премиум-сегменте. Кроссовер получился стильным, манёвренным и продвинутым, что вместе с относительно невысокой ценой обеспечит ему успех на рынке, – уверены в автоцентре «Audi Центр Минск». – В новой модели сочетается архитектура спорткара с комфортом семейного автомобиля. При этом машина прекрасно подходит для белорусских условий. Мы уже ощущаем интерес к новинке».

Новый Audi Q3 вышел крупнее предшественника. Длина кроссовера – 4484 мм, ширина – 1849, высота – 1616 мм, а колесная база – 2680 мм. Бросаются в глаза динамичные обводы кузова и широкий спойлер на крыше. На модификации с передним приводом стоит бензиновый двигатель на 150 «лошадей» и 6-ступенчатый «автомат». Полноприводный автомобиль приводит в действие 180-сильный агрегат, который идёт в паре с роботизированной коробкой S-tronic на 7 ступеней.

В салоне стало просторнее и комфортнее. Задние сиденья можно свободно двигать вперед и назад на 150 мм или же сложить целиком. В багажном отделении поместится 675 л, а без заднего ряда – 1525. В стандартный комплект входят цифровая панель с экраном на 10,25 дюйма, мультируль, светодиодные фары и многое другое.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси стартовали продажи второго поколения компактного кроссовера Audi Q3. Пока новинка доступна только на условиях предзаказа, но уже в ноябре появится в...
 
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